Vida Urbana Chacina de Miracema completa dois meses sem solução policial; SSP diz que processo segue sob sigilo Código de Processo Penal estabelece como regra, em seu artigo 10, que o inquérito policial tenha o prazo de 30 dias para ser concluído em casos com suspeitos soltos, mas a Polícia Civil afirma que o caso continua “sendo investigado” pela instituição

A chacina de seis pessoas após a morte do sargento Anamon Rodrigues de Sousa, 38 anos, em Miracema, completou dois meses no dia 5 deste mês e ainda não tem uma conclusão. O Código de Processo Penal estabelece como regra, em seu artigo 10, que o inquérito policial tenha o prazo de 30 dias para ser concluído em casos com suspeitos soltos, mas a Polícia Civil afirma...