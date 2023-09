Redação Jornal do Tocantins

Dois chacareiros de 75 e 47 anos acabaram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal em Palmas, por provocarem incêndio em vegetação às margens da rodovia BR-010, na altura do quilômetro 457.

Durante rondas na rodovia, os policiais encontraram os dois homens com tochas, ateando fogo em vegetação às margens da pista. De acordo com a PRF, as chamas estavam próximo a rede elétrica e causando risco de acidente.

A corporação informou que ao ser abordado pelos agentes, o homem de 75 anos apontou ser proprietário de uma chácara em frente ao local e provocou o incêndio para conter animais peçonhentos. O segundo homem, de 47 anos, contou que foi chamado pelo primeiro para auxiliar na provocação das chamas.

O flagrante ocorreu por volta das 21h da sexta-feira, 15. Os dois acabaram autuados em flagrante e foram encaminhados à 1ª Central de Polícia Civil de Palmas.