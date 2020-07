Vida Urbana Chacareiro é multado em R$ 1 mil por provocar incêndio em área agropastoril em Taquaruçu Homem queimava lixo em sua propriedade e o fogo se espalhou para o pasto devido o vento

Um chacareiro recebeu uma multa no valor de R$ 1.000,00 ao ser autuado por ter provocado um incêndio ao queimar lixo em sua propriedade no Vale do Mutum, em Taquaruçu. O caso ocorreu neste domingo, 26, e a atuação era da Divisão Ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). Conforme a GMP Ambiental, enquanto o multado queimava lixo em sua propriedade, o fogo...