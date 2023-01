Vida Urbana Chácara de idoso é alvo de furto e ladrões levam frango, arroz, café e açúcar Caso é investigado pela 67ª Delegacia de Polícia que requisitou laudo pericial do local nesta terça-feira, 3

Um agricultor mineiro de 72 anos, radicado em uma chácara de Miracema registrou um boletim de ocorrência por furto cometido em uma de suas chácaras na zona rural da cidade. De acordo com a vítima, na virada do ano, ele chegou ao local na companhia da esposa quando encontrou um molho de chaves no portão da propriedade. Dentro do imóvel, viu sangue espalhado n...