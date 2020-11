Vida Urbana Cesinha Canedo morre em Goiânia vítima de câncer Coordenador do sistema de rádio do Grupo Jaime Câmara, César Abdnur Canedo tinha 72 anos e estava internado no Hospital Neurológico, na capital

Atualizada às 22h31 Coordenador do sistema de rádio do Grupo Jaime Câmara, o produtor César Abdnur Canedo, de 72 anos, mais conhecido como Cesinha Canedo, morreu no início da noite de nesta sexta-feira (20). Ele estava internado no Hospital Neurológico, em Goiânia, após sofrer uma queda em casa na última terça-feira. Cesinha, que também era músico e compo...