Vida Urbana Cerrado tocantinense teve 165 mil hectares desmatados, segundo relatório de Força-Tarefa Ambiental Ministério Público avaliará 2.746 alertas emitidos para desmatamento no bioma nos últimos 21 meses

Em 21 meses, o Cerrado tocantinense teve 165.272,50 hectares de área desmatada, com 2.746 alertas emitidos para desmatamento. As informações são da Força-Tarefa Ambiental do Ministério Público (MPTO) que realizou, por sistema, a validação e o refinamento de alertas de desmatamento, degradação e regeneração de vegetação nativa de todos os biomas brasileiros com base e...