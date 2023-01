Vida Urbana Cerca de 8 mil alunos da rede municipal de Gurupi retornam às aulas nesta segunda, 23 Para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), as aulas começarão na próxima segunda-feira, 30

A segunda-feira, 23, marca o retorno das aulas da Rede Municipal de Ensino de Gurupi, no sul do Estado, para cerca de 8 mil alunos nas 23 escolas do município, 22 na zona urbana e uma na rural e em mais três conveniadas. Conforme o calendário escolar, para este ano, serão ao todo 200 dias letivos, com férias em julho, 12 dias de recesso e 11 feriados. O ence...