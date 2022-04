Vida Urbana Cerca de 56 metros cúbicos de madeira nativa são apreendidas em Tocantinópolis Carga transportada não tinha licença válida, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal

Na tarde de quinta-feira, 28, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, durante a fiscalização no km 23 da BR-153, 56.87 metros cúbicos de madeira nativa serrada no município de Tocantinópolis, extremo norte do Estado. Conforme a PRF, ao solicitar a documentação necessária para o transporte da madeira, o condutor apresentou a Guia Florestal e a nota fiscal...