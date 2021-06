Entre as mais de 462 mil doses de vacina contra o coronavírus aplicadas no Tocantins, o terceiro grupo mais vacinado é o de pessoas com comorbidades - doenças pré-existentes. São quase 70 mil pessoas vacinadas neste grupo até esta quarta-feira, 16. O Plano Estadual de Vacinação prevê 116.767 com comorbidades para serem vacinadas no Tocantins.

O primeiro grupo mais vacinado é por faixa etária, com quase 250 mil pessoas - até aqui apenas idosos foram vacinados no Tocantins - que respondem por 54% das doses aplicadas (somando a 1ª e 2ª). O segundo grupo é de Trabalhadores da Saúde, com mais de 90 mil vacinas aplicadas (19.5% do total aplicado).

O JTo analisou 450 mil registros de vacinados no Estado do DataSus e levantou que os hipertensos lideram a lista dos vacinados com comorbidades. Praticamente a metade das pessoas com comorbidade - quase 33 mil ou 48,4% do grupo - é de pessoas hipertensas, com idade entre 18 e 93.

A paciente de 93 anos é uma mulher de Colinas, que nasceu no dia 15 de março de 1928 e tomou a Covishield no dia 25 de maio, na USF Maria Martins Nunes.

Com 18 anos, são 13 vacinados. Apenas um vive na capital, os demais são do interior, são 7 homens e seis mulheres.

A segunda comorbidade mais imunizada é diabetes, com 21,1% dos imunizados, cerca de 14 mil pessoas. O terceiro grupo é de imunossuprimidos, mais de 7 mil (11%).

Há mais de 4 mil pessoas vacinadas por possuírem doenças do coração e do cérebro (6,3%) e com doenças do pulmão graves e crônicas são mais de 3 mil (4,8%).

Quatro transplantados de medula

O Tocantins registrou a vacinação em quatro transplantados de medula óssea. Esse é o grupo de comorbidade com o menor número de vacinados. São dois homens, com idade de 33 e 21 anos e duas mulheres, uma de 19 outra de 44 anos.

O de 21 anos é de Araguaína, onde também se vacinou no dia 8 de junho, com a Covishield. O de 33 nasceu em Morro Agudo (GO) e tomou a vacina no dia 9 de junho, em Colmeia, também da Covishield. Entre as mulheres, a paciente de 29 anos é de Araguaína e tomou a vacina da Pfizer no dia 11 de junho. A outra paciente, de 44 anos, é de Dois Irmãos onde se vacinou também com a Covishield.

Confira a lista de comórbidos vacinados no Tocantins.