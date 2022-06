Vida Urbana Cerca de 29 mil candidatos fazem provas do TJTO neste domingo A aplicação das avaliações acontecerá em 46 instituições de ensino nas cidades de Palmas, Gurupi e Araguaína

A ser realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o concurso para o quadro geral do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) atraiu exatos 28.571candidatos. Eles irão disputar, neste domingo, 26, em Palmas, Araguaína e Gurupi, 63 vagas para os cargos de contador/distribuidor, de nível superior, e técnico judiciário, de nível médio, com formação de cadastro reserva. ...