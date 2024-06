Vida Urbana Cerca de 2,5 mil metros de redes de pesca são apreendidas pelo Naturatins Fiscalizações nas regiões centro-oeste e extremo norte do estado foram concluídas nesta terça-feira (25)

Foram recolhidos aproximadamente 2,5 mil metros de redes de pesca pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), em ações intensivas para combater a pesca predatória nos rios e lagos nas regiões centro-oeste e extremo norte do estado. O instituto divulgou que encerrou a fiscalização ambiental nesta terça-feira (25). Conforme o Naturatins, no extremo norte ...