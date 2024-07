Vida Urbana Censo mostra que 43% da população quilombola tocantinense tem menos de 25 anos Pela primeira vez na história do Brasil, o Censo investigou a população quilombola

Os quilombolas no estado do Tocantins, em sua maioria, são pessoas de até 24 anos, sendo 5.632 (43,0%) dos 13.077. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta sexta-feira (18). Dentre as faixas de idade, os que possuem até 4 anos são 987 pessoas, enquanto a mais populosa dentre todas é a de 15 a 19 anos de idade,...