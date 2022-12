Vida Urbana Censo 2022 conta quase 1,3 milhão de tocantinenses e alcança 80% da população estimada Dados são do 4º balanço do IBGE divulgado nesta terça-feira

Desde o início do Censo 2022, em 1º de agosto, até a segunda-feira, 5, o IBGE contou 1.284.204 pessoas em 429.579 domicílios no Tocantins. O dado é do 4º balanço do IBGE divulgado nesta terça-feira, 6. Do total recenseado, 49,9% eram homens e 50,1% eram mulheres. Conforme os dados, foram contados 19.042 indígenas (que representam 1,28% da população recenseada no est...