Vida Urbana Cenário otimista depende de vacinação e variantes Especialistas e autoridades acreditam que a epidemia deve perder força em 2022, mas para isso porcentual de vacinados deve aumentar, assim como monitoramento do vírus

Após quase dois anos do início da pandemia de Covid-19, as autoridades sanitárias começam a vislumbrar o fim da pandemia em 2022. “Esperamos estar da metade para o fim dessa pandemia”, diz Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Especialistas confirmam o cenário, mas destacam a importância de aumentar a c...