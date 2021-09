Vida Urbana Cem turistas são retirados às pressas de incêndio na Chapada dos Veadeiros Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, o fogo começou por volta das 11h e um dos visitantes teve queimaduras leves nos pés

Cerca de cem turistas foram retirados às pressas ontem do Vale da Lua, ponto turístico da Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso (GO), após um incêndio florestal tomar conta da região. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, o fogo começou por volta das 11h e um dos visitantes teve queimaduras leves nos pés. Equipes do CBMGO, ICMbio (Instituto Chico ...