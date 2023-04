A celebração de corpo presente de Ana Benedita Cerqueira e Silva, conhecida como dona Naninha que elevou o nome do Tocantins com a receita do biscoito tradicional no estado e conhecido nacionalmente, ocorre na manhã deste domingo, 16, na na igreja Matrix, em Natividade, região sudeste do Estado.

Dona Naninha morreu na sexta-feira, 14, aos 85 anos de idade, em Brasília (DF), onde se encontrava para tratamento de saúde.

Produzido há mais de oito décadas, pela dona Naninha e família, em sua residência no município de Natividade, o biscoito tornou-se uma referência no Tocantins e no Brasil.

A casa, situada na praça matriz de Natividade, região sudeste do estado, pertenceu anteriormente aos seus pais e se tornou quase uma parada obrigatória para turistas em visita à região das serras gerais.

Herança de família

Nas redes sociais do biscoito, Tia Naninha contou que a receita é uma herança de família e começou a ser produzida pela mãe dela. “Minha mãe fazia os bolos, mas não os vendia. Agora, como ela aprendeu, é um mistério", disse ela em uma postagem.

Naninha cresceu vendo a mãe produzir o Amor Perfeito, aprendeu a receita e até então confeccionava o biscoito, mas com uma diferença: para o sustento da família.

No início da produção, uma cozinheira da família fazia o bolo para o consumo da família e para receber visitantes. Segundo ela, às vezes, as pessoas levavam os ingredientes para o preparo.

Hoje, a família vive da venda do Amor Perfeito. Com registro empresarial através da Organização de Bom Gosto Tia Naninha Ltda, inserido em 2010 no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), atendem pedidos de diversos estados brasileiros e até de fora do país.

Valor cultural e patrimônio histórico

Fabricado com polvilho de mandioca tradicional, a receita criada há mais de cem anos segue até hoje a mesma produção. O biscoito ganha forma todos os dias dentro da própria casa da família, muitas vezes com delicadeza e o cuidado pelas mãos de dona Naninha e seu Dozinha.

As estampas de montagem são todas artesanais e o biscoito é moldado manualmente, até ser assado em um forno de barro. Na época da festa do Divino Espírito Santo, são produzidos e servidos sem custo aos visitantes.

Na receita, passada de mãe para filha, além do polvilho, são utilizados açúcar, leite de coco, entre outros ingredientes. Dona Naninha sempre fez questão de compartilhar a receita, para além de seus funcionários. Todos os dias, o mesmo forno utilizado há décadas, produz milhares do delicioso biscoito.

O destaque no sabor e carinho conquistado por Naninha, levaram o biscoito a ser considerado um bem de valor cultural e patrimônio histórico do Estado do Tocantins. Reconhecimento eternizado pela Lei nº 2.185 de 10 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), edição 3.013.