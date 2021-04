Vida Urbana Celebração da Paixão de Cristo na Catedral de Palmas ocorreu de portas fechadas para o público Arcebispo Metropolitano de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães, lembrou que neste ano, como aconteceu com ano passado, os cristãos vivenciam duas quaresmas: a quaresma litúrgica e a quaresma existencial

A celebração da paixão e morte de Cristo ocorreu às 15 horas desta sexta-feira santa, 2, na Catedral do Divino Espirito Santo, em Palmas. Para os fiéis, o momento que é de pesar e oração, porque representa o sofrimento de Jesus na cruz, foi acompanhado neste ano pela internet. Devido à pandemia do novo coronavírus, a solenidade ocorreu com as portas da catedral fechada e...