Redação Jornal do Tocantins

A agenda de castração animal do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Palmas está aberta, com data prevista da cirurgia para o próximo mês de abril. O agendamento pode ser feito até o final deste mês pelo endereço eletrônico da prefeitura clique aqui

De acordo com o Controle de Zoonoses, cada pessoa pode agendar até dois machos e duas fêmeas por ano. O dono do animal pode ser bloqueado por seis meses no sistema, para novos agendamentos, caso não leve o bichinho para a cirurgia.

Os procedimentos cirúrgicos de castração de cães e gatos podem ser agendados para a Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses ou no Centro Universitário Luterano (CEULP/ULBRA).

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) lembra que o procedimento cirúrgico é indicado para cães e gatos a partir dos seis meses de vida e que estejam em boas condições de saúde.

Para maiores informações basta entrar em contato com a unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses pelo telefone (63) 3212-7916 ou (63) 3212-7915. O agendamento iniciou às 8 horas deste sábado, 25, e segue até às 18 horas do próximo dia 31 de março.