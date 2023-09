Vida Urbana Catador de latinha é preso com arma artesanal após atirar em rival por "disputa de território" E.F.B.J., de 48 anos, assumiu ter atirado em outro catador de latinhas "em razão de disputa por território" e que não havia acertado o rival. Policiais não localizaram a vítima.

Deu entrada na Unidade Prisional de Palmas, às 16h05, desta segunda-feira, 4, um catador de latinha de 48 anos, morador do setor Irmã Dulce, após ser flagrado com uma arma artesanal no dia anterior. Ele está autuado pela 2ª Central de Atendimento Policial de Palmas por homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo. Conforme o boletim de ocorrência do caso, o cata...