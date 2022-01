Do dia 1° de janeiro até quinta-feira, 6, os casos de Covid-19 passaram de 54.764 para 55.057, enquanto os casos ativos, que incluem internados subiram 11,57%, o que representa alta de 778 para 868. No mesmo período, os casos confirmados por dia tiveram alta de 300%. Em números absolutos, no primeiro dia do ano houve 28 confirmações e na quinta-feira 112, em 24 horas.

Nesta sexta-feira, 7, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de dois hospitais contratados pela Prefeitura de Palmas estão 100% ocupados. São 10 leitos de UTI em dois hospitais particulares. Porém, há mais 11 leitos vagos.

No total, a Capital conta com 50 leitos exclusivos para atender pacientes suspeitos ou confirmados com a doença. Destes, 20 com a rede privada de saúde e 30 leitos de suporte ventilatório nas Unidades de Pronto Atendimento da Capital que foram habilitados pelo Ministério da Saúde para o atendimento de pacientes com Covid-19.

Segundo dados do portal Integra Saúde, em todo Estado, há 55 pessoas internadas em UTIs, um total de 25 leitos vagos e a taxa geral de ocupação nas UTIs hoje é de 69%.

Clínicos

Quanto aos leitos clínicos no Estado, o Hospital Regional de Porto Nacional é o que apresenta maior número de internados, com 100% de ocupação. O Hospital de Referências de Guaraí está

80% ocupado na ala de pacientes com coronavírus e o Hospital de Referências de Xambioá segue também com ocupação de 80%.

Conforme o Integra Saúde, há 50 pessoas internadas em leitos clínicos de todo Estado nesta manhã e um total de 44 leitos vagos. A taxa de ocupação de leitos desta natureza é de 53%.

Casos

As infecções no mundo pelo coronavírus aumentaram na semana passada 70%, índice inédito, e as mortes baixaram 10%, mostra boletim epidemiológico semanal da Organização Mundial da Saúde (OMS, divulgado na quinta-feira, 6.

Nesta sexta-feira, o Tocantins contabilizou 273 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 168 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, nesta quinta. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) também confirmou mais duas mortes causadas por complicações da doença.

Segundo o Boletim Epidemiológico do Estado, dos 273 novos casos, 62 foram detectados por RT-PCR, 161 por sorologia e 50 por testes rápidos.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 752.875 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 238.031 casos confirmados. Destes 232.475 estão recuperados, 1.607 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 3.949 foram a óbito.

Informações novos óbitos

Mulher, 94 anos, residente em Paraíso do Tocantins. Comorbidade: hipertensão e tireotoxicose. Óbito em 01/01/2022 no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins.

Homem, 87 anos, residente em Buriti do Tocantins. Comorbidade: não relatada. Óbito em 18/12/2021 no Hospital Regional de Augustinópolis.