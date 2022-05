Vida Urbana Casos de dengue aumentam 113,7% no começo de 2022; Palmas é a 3ª cidade com mais casos prováveis Até abril, país registrou mais de 542 mil infecções prováveis: municípios que apresentaram os maiores registros de casos prováveis foram Goiânia, com 31.189 casos (2.004,9 casos/100 mil habitantes), Brasília, com 29.928 casos (967,2/100 mil habitantes) e Palmas, com 9.080 casos (2.897,7 casos/100 mil habitantes)

Em meio a um surto de dengue, o Brasil registrou um aumento de 113,7% nos casos prováveis da doença até abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, 2, foram 542.038 casos prováveis, entre a primeira e a décima sexta semana epidemiológica, período compreendido entre 2 de janeiro e...