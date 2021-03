O número de novos casos entre o público da faixa etária de zero a 19 anos de idade cresceu 112,8% nos dois primeiros meses deste ano, na comparação com os meses de novembro e dezembro de 2020.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) no período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2020, os boletins epidemiológicos apontam que o número de novos casos confirmados para Covid-19 somou 388 crianças e jovens. Já no período de 1º de janeiro a 1º de março de 2021, esse número saltou para 826, um crescimento de 112,8% no registro de novos casos.

De acordo com a Semus, quando feito o recorte de zero a 10 anos e de 11 a 19 anos de idade, observa-se que o percentual de crescimento de novos casos é muito semelhante nas duas faixas etárias, na comparação do mesmo intervalo de tempo em 2020 e 2021.

Na faixa etária de zero a 10 anos, o número de novos contaminados pelo coronavírus foi de 133 crianças no intervalo de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2020. Já entre 1º de janeiro e 1º de março de 2021, esse número saltou para 283, ou seja, crescimento de 112,8%.

Na faixa etária de 11 a 19 anos, foram 255 casos a mais registrados no intervalo de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2020. Entre 1º de janeiro e 1º de março de 2021, houve um salto de 112,9%, para 543 novos jovens contaminados.

Números totais

Ainda segundo a Semus, a Covid-19 avançou mais no público infantil e jovem até 19 anos do que no total geral de novos infectados em Palmas.

A pasta afirma que nos dois últimos meses de 2020, os boletins epidemiológicos registraram 3.751 casos novos da doença na Capital. No mesmo intervalo de dois meses, no início de 2021, o número saltou para 6.951, crescimento de 85,3%, abaixo do percentual de 112,8% verificado na faixa etária de zero a 19 anos de idade.

Números Tocantins

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou nesta terça-feira, 2 mais 896 novos casos para Covid-19 e mais 7 mortes por complicações da doença. Desde o início do ano, é o maior quantitativo confirmado pelo boletim diário. Deste total, 321 são confirmações das últimas 24 horas.

Com os dados, o Tocantins registra um total de 115.341 casos confirmados de 362.365 pessoas notificadas com a doença. Há também 102.320 pacientes recuperados e 11.482 ativos.

Palmas, com 259 novos casos, é a que mais confirmou diagnósticos nesta terça, e chegou a 28.845 infectados e 267 mortes. Araguaína aparece com 148 novos casos, 21.366 acumulados e 275 mortes. Gurupi registra 71 novos casos, com 6.411 confirmações totais e 88 mortos.