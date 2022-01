Dados do Boletim Epidemiológico do Estado apontam que os os casos confirmados de Covid-19 tiveram expressivo aumento no Tocantins. No dia 30 de dezembro, o informativo confirmava 58 casos nas últimas 24 horas, o que dava menos de três confirmações (2,4 pessoas) por hora naquele dia. Na segunda-feira, 4, o documento relatou 181 casos confirmados nas últimas 24 horas, o que significa oito casos (7,5 pessoas) por hora, crescimento de 212%. Já o boletim desta quarta-feira, 5, aponta 161 confirmações nas últimas 24 horas, o que dá sete casos por hora. O crescimento é mais que o dobro, e fica em torno de 178% em cinco dias.

De acordo com o boletim de hoje, o Estado teve 564 novos casos, 188 foram detectados por RT-PCR, 72 por sorologia e 304 por testes rápidos.

Nesta quarta, a Secretaria Estadual de Saúde ainda relatou a morte de um idoso de 91 anos, residente de Araguaína, norte do Estado. Ele não tinha comorbidades e o óbito ocorreu no dia 29 de dezembro, no Hospital Dom Orione Araguaína.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 747.350 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 237.117 casos confirmados. Destes 231.806 estão recuperados, 1.366 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar. O Estado já registrou 3.945 vítimas da doença.

As cidades com mais óbitos são: Palmas, Araguaína e Gurupi, respectivamente. Juntas, elas somam 1.519 mortes.