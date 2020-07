Vida Urbana Caso Miguel: Sarí Corte Real poderá pegar até 12 anos de prisão por abandono de incapaz Mudança na tipificação do crime, que inicialmente foi considerado homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, pode aumentar a pena de Sarí em 9 anos

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) convocou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1º) para apresentar a conclusão das investigações do caso de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, que morreu no último dia 2 de junho, ao cair do nono andar de um dos prédios do Condomínio Pier Maurício de Nassau, no centro do Recife. De acordo com o delegado responsável, R...