Vida Urbana Caso Mariana Ferrer: Justiça inaugura tese do estupro sem intenção e absolve acusado Como não há como condenar ninguém por um crime que não existe, o empresário André de Camargo Aranha foi absolvido

O julgamento do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a promoter catarinense Mariana Ferrer, de 23 anos, durante uma festa em 2018, que já havia mobilizado uma campanha nas redes sociais na primeira quinzena de setembro com a hashtag #justiçapormariferrer, ganhou mais um capítulo com a sentença: ele foi inocentado sob a argumentação de que ele cometeu “...