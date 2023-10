Vida Urbana Caso Briner: Morte de motoboy completa um ano com inquérito pendente e família sem respostas “Meu filho foi vítima fatal do Estado, que nunca se pronunciou, nunca lamentou e nunca falou nada”, desabafou a mãe em reunião pública na OAB

No mês em que completou um ano desde a morte do motoboy Briner Bitencourt, a Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito que apura o ocorrido. Briner, que havia sido absolvido de uma acusação por tráfico de drogas, ficou preso provisoriamente entre 21 de outubro de 2021 a 10 de outubro de 2022, quando morreu na UPA sul. Durante uma reunião pública no auditório da OAB...