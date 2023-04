A autônoma Elida Pereira da Cruz Dutra, 44 anos, mãe do Briner Bitencourt, morto no dia 10 de outubro de 2022, se acorrentou em frente a Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) na manhã desta terça-feira, 25, em manifestação contra o arquivamento da sindicância que apurava condutas de policiais penais na morte do seu filho.

“Mataram o meu filho, foi assassinato e não querem pagar por isso. Ele pagou por um crime que não cometeu. A lei vai valer só para meu filho? O estado do Tocantins não vai ser punido? Estou gritando e vou brigar por justiça, e não vou me calar, a não ser que me matem também”.

O arquivamento do processo 2022/17010/001642 está publicado no diário oficial n° 6312 de quarta-feira, 19, por meio da portaria Nº 213, de 10 de abril de 2023, conforme mostrado pelo JTo no dia 20 deste mês. No dia, a Seciju alegou que “não há indícios de ilicitude na conduta dos agentes da Unidade Penal Regional de Palmas que contribuíssem com o óbito de Briner de César Bitencourt”, por isso houve o arquivamento.

“Como mãe, não consigo mais dormir e conviver com tanta injustiça e falta de responsabilidade. Meu filho morreu lá dentro sob os cuidados do Estado, preso injustamente e agora arquivaram a sindicância dizendo que não encontrou nada ilícito, o que foi lícito lá? Meu filho morrer?”, questiona.

A mãe também cobra o Estado, que não se pronunciou sobre a morte de Briner

“Até agora o governador não se pronunciou sobre a morte do meu filho, quero que assumam, quero que as investigações aconteçam. Não devolveu os pertences do meu filho até hoje. Quando meu filho foi preso, perdeu tudo e por último, a vida”.

Elida Pereira também menciona a Justiça como responsável pela morte do filho.

“O juiz que condenou meu filho a ficar preso um ano, condenou ele à morte. Ele era réu primário, não tinha antecedentes criminais e ficou um ano preso até morrer”.

A autônoma também afirma que a Seciju não entrou em contato com ela para informar sobre o arquivamento ou o andamento das investigações.

“Tudo foi errado, para começar quando os agentes pegaram ele para levar para os atendimento. Depois os médicos da própria CPP, em 14 dias, os relatos do meu filho, qualquer médico que não tem diploma saberia os sintomas que meu filho estava com sintomas bacterianos. Ele estava desnutrido, desidratado e nada fizeram”.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a Seciju e com a defesa, mas até a publicação da matéria, não houve retorno.

Relembre o caso: histórico médico de Briner e condenação

Briner Bitencourt estava preso provisoriamente desde 12 de outubro de 2021 e a Justiça o absolveu da denúncia de tráfico de drogas em sentença prolatada no dia 7 de outubro, às 17h36min19seg.

O alvará de soltura só foi expedido às 14h39min41seg do dia 10, mas Briner havia falecido às 4h15 daquele mesmo dia, após dias adoentado e de passar por atendimento emergencial no presídio e depois na UPA Sul, onde faleceu.

O técnico em ar condicionado Maycon de Sousa Araújo, 22 anos, e o técnico em refrigeração João Paulo de Jesus Viana, 31 anos, ganharam a liberdade e deixaram a Unidade de Prisão Regional de Palmas no dia 10 de outubro deste ano, às 18h24.

Os dois foram presos junto com Briner após a polícia encontrar plantação em estufa improvisada na casa que dividiram, com 88 pés de maconha e 10 quilos embalados da droga, além de equipamentos para o cultivo e venda, como medidor de temperatura e umidade, fertilizantes e balança de precisão.

Histórico médico

O JTO teve acesso a cinco boletins médicos do sistema prisional sobre o jovem.

No primeiro documento, do dia 3 de outubro, o paciente reclamou que as náuseas começaram 4 dias antes. O médico prescreveu soro glicose 5% e dramim.

Ele voltou ao atendimento médico no dia 4, com dor na região anal e vômitos. Recebeu prescrição de quatro medicamentos (diosmina, óleo mineral, paracetamol e metrocopramida). No dia 6, nova avaliação após náuseas e vômitos, com três episódios ao dia, mais dor de cabeça, constipação intestinal, fraqueza e reclamação de dor no abdome superior.

A enfermeira que o examinou encaminhou para a UPA para "avaliação e encaminhamento ao HGP". Ele retornou da UPA no mesmo dia sem contra referência para o HGP.

Três dias depois, novo boletim mostra o retorno dele ao atendimento de saúde na cadeia à noite. Às 21:04 a pressão era 90/41, 105 FC, mas baixou seguidamente até às 23h50 quando marcou 79/40 e 104 FC. "Reeducando encaminhado a viatura do Samu de cadeira de rodas, consciente, orientado, verbalizando", anotou o técnico que o encaminhou.

Após atendimento, ele agonizou na UPA Sul, sofreu parada cardiorrespiratória, sangrou pelos ouvidos e nariz e morreu às 4h15, dez horas antes da expedição de seu alvará.

Pedidos à Justiça

A certidão de óbito de Briner aponta a causa principal “a esclarecer” e a defesa explica que o pedido de produção antecipada é para a família “entender o que de fato ocorreu no dia da morte do Briner, pois não está claro”.

Distribuído às 20h08 no dia 12 de outubro, o pedido foi para sorteio para a 6ª Vara Cível da Comarca de Palmas.

No dia 13 de outubro a Justiça estadual atendeu o pedido da defesa de Briner e determinou que a direção da Unidade de Prisão de Palmas entregue as imagens de segurança da enfermaria, da cela dele e do pátio do banho de sol, e corredores que interligam estes ambientes entre os dias 6 e 10 de outubro deste ano.

O juiz que concedeu a liminar para a família, Luiz Zilmar dos Santos Pires, plantonista, mandou intimar o diretor da UPP, Thiago Sabino, para que apresente as imagens em 24 horas e também mandou intimar o secretário da Cidadania e Justiça, Deusiano Pereira de Amorim, a tomar as providências necessárias para o atendimento da ordem judicial.

No dia 17 de outubro, Thiago Oliveira Sabino de Lima, deixou a função comissionada especial de chefia da Unidade Prisional de Palmas, a saída do cargo teria ocorrido a pedido do servidor, conforme publicado no Diário Oficial. Thiago deixou o cargo uma semana após a morte do jovem.