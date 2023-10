Vida Urbana Caseiro de 60 anos morre após bater moto de frente com carro após "gato" na avenida Polícia Militar afirma que uma testemunha presenciou Luiz Ernesto fez um "gato" - contorno em local proibido - ao atravessar o canteiro central para pegar a contramão de direção e bateu no veículo

Caseiro de uma chácara em frente ao cemitério Jardim das Acácias, onde vivia, Luiz Ernesto morreu na noite de sábado, 30, após bater a moto que pilotava de frente com um carro que transitava na Avenida LO-19, entre as quadras 706 Sul e 806 Sul, no sentido Leste- oeste. A Polícia Militar divulgou que a motorista do veículo afirmou ter sido surpreendida pelo piloto...