Vida Urbana Caseiro é suspeito de tentar matar a facadas filho do comerciante para quem trabalhava em Colinas Max Alves de Lima, 37 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Araguaína. O caseiro fugiu após o ataque

O comerciante Max Alves de Lima, 37 anos, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Araguaína na tarde de sábado, 29, após ser atingido por golpe de facas enquanto estava no comércio com o pai e mais três funcionários, em Colinas do Tocantins, noroeste do estado. O pai dele, o comerciante Euclides José Dias, de 66 anos, disse ao JTO que o suspei...