Vida Urbana Caseiro é condenado a 12 anos de prisão pelo homicídio de servidor da Polícia Federal Júri popular absolveu Fábio Júnior de furto simples cometido na data em que matou o patrão com um pedaço de madeira

O Tribunal do Júri realizado no Fórum de Novo Acordo nesta segunda-feira, 21, condenou o caseiro Fábio Júnior de Souza Rodrigues, 31, a uma pena de 12 anos de prisão pelo homicídio do policial federal Aécio de Moura Lucas e o absolveu da denúncia pela prática de furto simples. O crime ocorreu no dia 8 de setembro de 2020 por volta das 16h na fazenda do ser...