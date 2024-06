Vida Urbana Casamentos homoafetivos e retificações de nome e gênero batem recorde no Brasil Mais de 13 mil casamentos homoafetivos foram celebrados em cartórios do Brasil em 2023, maior número da história. Houve aumento de 23,5% em relação a 2022

Mais de 13 mil casamentos homoafetivos foram celebrados em cartórios do Brasil em 2023, maior número da história. Houve aumento de 23,5% em relação a 2022. Os dados são do Portal da Transparência do Registro Civil, base de dados administrada pela Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).