Redação Jornal do Tocantins

Na segunda-feira, 13, policiais civis da 1ª Divisão de Combate a Narcóticos (1ª DENARC), prenderam um casal que é suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas, na própria residência no Jardim Aureny III, região sul da Capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a prisão ocorreu após investigações realizadas pela Unidade Antidrogas da Polícia Civil apontarem que o imóvel estava sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes.

Durante as buscas, a equipe encontrou um revólver, calibre 38, municiado, além de três aparelhos celulares e três relógios. Também foram apreendidos, mais de R$ 860,00 em moedas.

Prisão

Os agentes abordaram o suspeito de 41 anos, quando ele saiu de casa, em direção a um dos veículos da Unidade Policial.

Segundo a pasta, o homem tentou retornar, mas a equipe o conteve. Durante a ação ele jogou a bolsa que carregava consigo para sua esposa, de 31 anos.

Em seguida, a equipe rendeu a mulher e após buscas, os agentes encontraram uma porção do entorpecente no bolso do indivíduo.

Ainda conforme a SSP, uma segunda quantidade foi jogada pelo o homem no chão, em um frasco.

Em razão da situação de flagrante, o casal foi encaminhado até a sede da 1ª DENARC, e autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O Homem também foi indiciado por resistência, e encaminhado à Unidade Penal de Palmas, e a mulher recolhida à Unidade Prisional Feminina.