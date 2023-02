Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil (PC) prendeu um casal suspeito de tráfico de drogas no setor Lago Sul, em Palmas. A ação ocorreu em uma residência onde estariam vendendo drogas. Na casa os agentes prenderam, em flagrante, um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, a casa era monitorada em ação de combate e repressão à criminalidade e, na noite da última sexta-feira, 24, os policiais civis efetuaram as prisões.

Segundo a polícia, após a abordagem de alguns usuários que confirmaram terem comprado drogas com o casal no interior do imóvel, os agentes entraram e flagraram os dois suspeitos de posse de porções de drogas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Assim, o casal acabou preso por tráfico de drogas.

Os indivíduos que adquiriram drogas para consumo também foram levados para a delegacia, onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de drogas e em seguida foram liberados.

O homem preso em flagrante está na Unidade Penal de Palmas e a mulher levada para a Unidade Penal Feminina.