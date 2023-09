Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira, 26, no Jardim Taquari, região sul de Palmas, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, no início deste mês o companheiro dela, conhecido como Piloto, havia sido preso em flagrante com 500 gramas de cocaína e alguns valores.

Ainda segundo a polícia, depois da prisão do suspeito as investigações continuaram para identificar a sua companheira e localizar a droga.

Na residência da mulher, a polícia encontrou 50 munições de calibre 9 milímetros, diversas munições calibre 12 e 7 kg de cocaína.

O homem que fazia a guarda da droga também foi preso durante a ação da polícia nesta terça-feira, 26. Segundo os agentes, cada tablete de cocaína encontrado, conhecido como escama de peixe, é avaliado em cerca de R$ 50 e R$ 60 mil.

“Além disso, as diligências realizadas nos últimos dias apontaram que Piloto e sua companheira movimentaram aproximadamente R$ 2 milhões em sua conta nos últimos anos, referente ao tráfico de drogas”, informou o delegado da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) de Palmas , Thiago Bustorff, por meio da assessoria.

A ação da Denarc de Palmas contou com o apoio da Denarc de Araguaína e 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic) de Gurupi.