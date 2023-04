Redação Jornal do Tocantins

Duas pessoas morreram em um acidente na TO-050, entre Palmas e Porto Nacional, elas estavam em uma motocicleta que bateu em um carro que pegou fogo. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado, 15, próximo à ponte sobre o Ribeirão São João.

As vítimas que estavam na moto e morreram foram identificadas como Adriana Gomes da Silva, 32 anos, grávida de 8 meses, e seu esposo Gilvan Oliveira dos Santos, de 35 anos. O motorista do carro sofreu ferimentos na cabeça e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não teve a identidade divulgada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o carro pegou fogo após o impacto com a moto e os militares foram chamados para controlar as chamas. O trecho da TO-050 ficou engarrafado até que fosse finalizado o atendimento da ocorrência e a retirada dos corpos da pista.