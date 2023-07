Três pessoas da mesma família morreram em um grave acidente registrado na manhã deste domingo, 30, na rodovia TO-080, próximo aos municípios de Caseara e Marianópolis, centro-oeste do Tocantins.

De acordo com a Polícia Civil, Lorrane Rodrigues Lima 27 anos, Marcos Suel Lima da Silva 31 anos e o filho do casal, Pedro Henrique Rodrigues da Silva, de 1 ano e um mês, estavam em uma motocicleta, sem sinalização traseira, e acabaram atingidos por um veículo que seguia no mesmo sentido que a moto.

Com o impacto da batida, a família caiu da moto, na pista de rolamento da rodovia. Um caminhão que não conseguiu frear a tempo atingiu a família e matou pai, mãe e o filho.

Os corpos das três vítimas foram recolhidos por agentes do Instituto Médio Legal e encaminhados para Paraíso do Tocantins, onde passam por necrópsia.

Ainda de acordo com a Civil, os dois condutores envolvidos permaneceram no local do acidente. Eles foram encaminhados para a central de atendimento da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins, ouvidos pela autoridade policial e liberados em seguida.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial e solicitou os exames e laudos periciais, previstos para serem concluídos nos próximos dias.