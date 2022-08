Vida Urbana Casal de Gurupi é preso por aplicar golpes na modalidade falso pix em cidades tocantinenses Policiais prenderam o suspeito em Gurupi horas depois da namorada ser presa em São Miguel do Araguaia (GO) após cobrar troco de R$ 100 por falso pix de R$ 118 em compra de R$ 18

Preso um casal de Gurupi (TO), por suposta prática de estelionato em diversos comércios da cidade e região tocantinense, na tarde desta quinta-feira, 18. Casal finge pagar um valor maior e pede a diferença em troco. Após o compartilhamento de informações entre a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) e Polícia Militar do GOiás (PMGO), equipes do 4° Batalhão da Políci...