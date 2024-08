Vida Urbana Casal é preso suspeito de tráfico de drogas após casa ser vigiada por policiais De acordo com a Polícia Civil, no local as equipes encontraram entorpecentes, dinheiro e outros objetos relacionados ao tráfico

Um casal, ambos de 38 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu no município de Bom Jesus do Tocantins, na região nordeste do estado. O nome dos suspeitos não foram divulgados. De acordo com as investigações, um carregamento de drogas chegaria à residência dos suspeitos. Com base nessas informações, uma vigilância foi montada...