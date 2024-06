Vida Urbana Casal é preso suspeito de aplicar golpes do falso consórcio e causar prejuízo de R$ 400 milhões Suspeitos são investigados pela polícia do Paraná por integrar grupo que atua em todo país. A ação cumpriu quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Palmas e no estado da Amazônia (AM)

Um casal suspeito de aplicar golpes do falso consórcio e causar prejuízos milionários foi preso na manhã desta quinta-feira (27) em Palmas, durante operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR). A dupla estava vivendo há alguns meses na capital e foi localizada em um prédio na região central. Conforme a Polícia Civil do PR, foram cumpridos quatro mandados de prisão...