Vida Urbana Casal é preso por assassinato de jovem e indica local onde escondeu corpo Thalia de Lima Costa, de 24 anos, desapareceu no dia 11 de dezembro de 2021. Crime teria motivação passional

A Polícia Civil (PC-TO) prendeu, na manhã desta, um homem e uma mulher, de 20 e 28 anos, respectivamente, suspeitos de matarem Thalia de Lima Costa. O crime aconteceu perto de um motel na cidade de Guaraí, no dia 11 de dezembro de 2021, e chocou a população. A dupla confessou a autoria do assassinato. Uma força-tarefa envolveu policiais de Guaraí e Palmas e as p...