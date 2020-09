Vida Urbana Casal é preso na BR-153 por viajar com 50 kg de maconha em bagagem Caso ocorreu na última sexta-feira, 25, no km 498 da BR-153 que passa por Paraíso do Tocantins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou, na noite da última sexta-feira, 25, uma mala recheada com 50 kg de maconha, que estava sendo transportada em um ônibus de viagem interestadual. O caso ocorreu no km 498 da BR-153, que passa por Paraíso do Tocantins. Conforme a PRF, os responsáveis pela bagagem com ilícitos era um casal que estava no veículo, e confes...