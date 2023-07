Duas pessoas foram presas na noite da sexta-feira, 14, por volta das 22h na praia Barra do Rio Verde, em Sandolândia, sudoeste do Tocantins, ao serem avistados por policiais que realizavam patrulhamento ostensivo a pé na praia.

De acordo com o relato da ocorrência, a equipe da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) percebeu o homem, identificado pelas iniciais J.P.S.N e a mulher de iniciais S.M.S. em atitude suspeita, quando o homem descartou objetos no mato ao serem avistados pela equipe.

Durante a abordagem os policiais encontraram no bolso da calça do suspeito, uma embalagem com substância análoga a cocaína e na mão um cigarro de maconha. O relato da ocorrência aponta ainda que no objeto dispensado, uma bolsa, foram encontradas 16 embalagens com substância semelhante a cocaína prontas para comercialização.

Ao realizarem buscas no veículo do casal, estacionado ao lado do local da abordagem, os policiais também encontraram R$ 105 e uma porção de droga para para fracionamento e comercialização.

Encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Alvorada, os dois tiveram a prisão em flagrante decretada pelo delegado plantonista.

Lista dos itens apreendidos com o casal:

1 carteira preta onde estava armazenado o entorpecente

11,3 g de substância análoga a cocaína fracionados em 17 embalagens Zip Lock;

3,5 g de substância análoga a maconha;

1 aparelho celular Xiaomi Redmi, azul, com capa verde, sem chip;

1 aparelho celular Xiaomi Redmi, azul, com 2 chips;

78 embalagens zip lock vazias;