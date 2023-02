Vida Urbana Casal é morto após ser surpreendido por atirador na região sul de Palmas Crime ocorreu no Setor Morada do Sol I quando trafegavam em uma motocicleta

Um jovem de 21 anos e a companheira dele, de 19, acabaram mortos após serem atingidos por disparos de arma de fogo por volta das 16h no Setor Morada do Sol I. As vítimas trafegavam em uma motocicleta quando foram surpreendidos pelos disparos. Ao ser atingida, a jovem caiu da moto e morreu no local. O companheiro mesmo ferido ainda tentou pedir socorro mas mo...