Vida Urbana Casal é encontrado morto com sinais de violência em propriedade rural na TO-080 Polícia Civil já recolheu as primeiras informações para iniciar as investigações sobre a autoria e motivação do crime

Atualizada às 17:41 As investigações para esclarecer as circunstâncias da morte do casal encontrado morto em uma chácara às margens da TO-080, na zona rural entre Paraíso do Tocantins e Monte Santo, serão realizadas pela Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic) de Paraíso. Os corpos do homem, na faixa dos 60 anos, e sua companheira, na faixa dos ...