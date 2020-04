Vida Urbana Casa pega fogo durante a madrugada deste sábado em Gurupi Não havia ninguém na casa no momento do incêndio

Um incêndio que começou na madrugada deste sábado, 4, destruiu uma casa em Gurupi, região Sul do Tocantins. O Corpo de Bombeiros esteve no local para atender a ocorrência. Não havia ninguém na casa no momento do incêndio. Eles informaram à TV Anhanguera que as chamas poderiam ter começado de forma criminosa, já que ao observar o local, perceberam que o forro do ban...