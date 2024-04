Vida Urbana Casa onde homem matou ex-mulher, mãe e padrasto dela funciona como ponto de prostituição, diz PM Estabelecimento era propriedade da ex-sogra de Valber Oliveira. E tirou a própria vida com um tiro após o crime

O local onde o segurança particular matou a ex-mulher, a mãe e o padrasto dela, funciona como ponto de prostituição. Valber Oliveira da Silva, de 32 anos, tirou a própria vida após o crime. De acordo com o porta-voz da Polícia Militar (PM), Major Morais, o local onde ocorreu o crime, era conhecido pelos moradores como “bordel”. “E além de ser um ponto co...