Casa em Pugmil fica totalmente destruída após incêndio causado por um raio; moradores perdem tudo Segundo informou o G1 Tocantins, a construção era de madeira com telhado de palha; dois moradores conseguiram escapar sem ferimentos

Após um raio atingir uma árvore ao lado de uma casa, em Pugmil, região central do Tocantins, neste fim de semana, o imóvel pegou fogo e a família perdeu tudo que estava no local. Segundo informou o G1 Tocantins, a construção era de madeira com telhado de palha e ficou completamente destruída no incêndio. O site ainda informou que no momento do acidente c...