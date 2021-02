Com 280 anos, a cidade de Arraias é uma das mais antigas do Tocantins e resguarda um rico patrimônio cultural. O município também busca criar novos espaços para atender as demandas da população local, como é o caso da Casa do Artesão, conjunto de quiosques inaugurado em 2009, no Setor Buritizinho, na gestão de Wagner Gentil.

O espaço é iniciativa da ONG Viva Arraias e é fruto de uma emenda parlamentar. No projeto inicial, o espaço serviria para exposição dos trabalhos de artesãos locais, lazer e encontro da comunidade. “Àquela ocasião, a ideia da ONG - mais do que embelezar a cidade para o encontro da comunidade em um local urbanizado, aprazível - era promover, também, a geração de renda à população desassistida e sob vulnerabilidade social.”, diz a ONG.

A prefeitura ficaria responsável pela execução da obra e pela atração dos artesãos para o local. Porém, após a conclusão do conjunto de quiosques, o espaço foi apenas inaugurado pela gestão municipal e fechado logo em seguida. De acordo com Vera Carrico, fundadora da ONG Viva Arraias, de fato, a Casa do Artesão só funcionou no dia da sua inauguração.

Sem atingir seu propósito principal e pouco cuidado por parte do poder público, o espaço se desgasta desde sua inauguração, seja por ação do tempo ou do homem. Até 2013, um bar ainda funcionava no local e mesmo sem a atenção devida por sua preservação, o local ainda não tinha sofrido depredação por parte de vândalos. A prefeitura fechou o bar naquele ano, ao alegar desvio de finalidade. Com isso, vândalos se aproveitaram da situação para depredar o local.

Em 2014, o então prefeito de Arraias, Cacildo Vasconcelos, falou ao Jornal do Tocantins que as atividades no local estavam suspensas por conta de uma possível revitalização. O que ainda segue sem acontecer. O então prefeito também reforçou na época que o local tinha grandes demandas de reforma e que por estar instalado numa área alagadiça, precisaria de intervenção para o seu funcionamento. Mas a prefeitura não tinha fundos para tal revitalização.

Em 2021, quase 12 anos após sua inauguração, a Casa do Artesão segue sem condições mínimas para funcionamento e as gestões que passam pela prefeitura da cidade parecem não encontrar soluções para o problema. Agora quem assume a responsabilidade é Herman Gomes, eleito para o cargo de prefeito na eleição de 2020.

Projeto

Ao Jornal do Tocantins, o novo gestor afirma que estuda um novo projeto de revitalização do local e pretende tornar o local um centro integrado. “Temos projetos para revitalizar a área, com integração de centro de atendimento ao turista, feira popular e espaço do artesanato.”, afirmou.

Sobre quando isso vai acontecer, o prefeito afirma que ainda no primeiro semestre deste ano pretende estruturar o local e após a pandemia o espaço seja liberado. “A ideia é estruturarmos neste primeiro semestre e tão logo a pandemia baixe iniciaremos o funcionamento.”, pontuou.

Parceria

O prefeito foi questionado se buscaria, através da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), parceria com o Governo do Tocantins e confirmou que as conversas já tinham sido iniciadas. Por outro lado, a Adetuc confirmou, por meio da assessoria, que ainda não recebeu a demanda até esta sexta-feira, 5. Mesmo afirmação do presidente do órgão, Jairo Mariano, que disse ter ciência da situação após o contato do Jornal do Tocantins.

A ONG Viva Arraias faz um apelo para que providências sejam tomadas e o local seja utilizado como tem que ser. “Urge que as atuais lideranças locais (Prefeito, Vereadores, UFT/Universidade Federal de Tocantins e outros) enviem esforços para ensejar a imediata retomada e revitalização das instalações e, assim, contemplar a cidade com um local digno para o seu lazer, compras e vendas de produtos artesanais.”, finaliza.