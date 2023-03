A residência de uma recepcionista de 23 anos que mora com a mãe, de 43 anos, no setor Ipê Amarelo, no setor Santa Bárbara, sofreu diversos tiros disparados por duas pessoas que passavam em uma moto azul na tarde de domingo, 19.

No local, policiais militares chamados pelas vítimas encontraram várias cápsulas de munições e confirmaram várias marcas e tiro no imóvel. Alguns dos tiros ultrapassaram a parede, conforme o registro policial.

Segundo o relato do policial militar, durante a ocorrência, o sistema policial informou que uma pessoa havia dado entrada na UPA Sul alvejado por arma de fogo.

Na unidade, os militares encontraram um jovem de 21 anos, identificado como J.L.C., ferido a tiros. No local, havia uma moto semelhante à que passou na hora dos tiros, uma Honda CG 160, modelo Titan, apontada pelas testemunhas, além de um capacete e um casaco da marca Olympikus, nas cores preta e vermelha, que supostamente seria de um motociclista que aparece nas imagens à frente da moto com a dupla, de casacos azuis.

A Polícia Civil investiga agora os motivos dos disparos na residência e como um dos suspeitos, indentifcado por imagens de segurança próximo, acabou atingido.

Na manhã desta segunda-feira, um agente da Polícia Civil constatou que o suspeito foi transferido e se encontrava em procedimento cirúrgico no Hospital Geral de Palmas. O agente informou aos familiares no hospital sobre a prisão em flagrante. Com o procedimento, o suspeito ficou sob a custódia policial, no HGP, monitorado pela Polícia Penal e será ouvido após a liberação médica.