Os dois suspeitos de integrar grupo de assaltantes que aterrorizaram a cidade de Confresa (MT) que morreram durante confronto com equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins e Força Tática na região de mata em Marianópolis na manhã de segunda-feira, 1º de maio, estão identificados provisoriamente como Gustavo Luiz Ferreira da Rocha e Rafael Ferreira Lima.

A suspeita tem como base os cartões bancários apreendidos com os dois suspeitos, que chegaram a ser levados para o hospital de Marianópolis, onde morreram.

São dois cartões em nome de “Rafael Ferreira Lima”, um do Nubank e outro do Itaú. Não havia documentação comprovatória da identidade junto com os alvos.

É a segunda vez que o nome de Rafael Ferreira de Lima aparece entre os suspeitos. No dia 11, quando houve uma morte decorrente do primeiro confronto na fazenda Jan, o suspeito abatido inicialmente foi identificado com esse nome. Dias depois passou a ser tratado como Danilo Ricardo Ferreira, paulistano de 46 anos.

Outros cartões bancário, do banco Original, do banco Santander e do Banco BMG estão em nome de Gustavo Luiz Ferreira da Rocha. Há um quarto cartão apreendido “Credz Vest Casa” em nome de Rita C Santos. E outro cartão da Magazine Luíza.

Em nome de Gustavo Luiz Ferreira da Rocha também foi apreendido um cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e um Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emitida pelo Detran de São Paulo vencida. O documento tinha validade até 25 de janeiro deste ano.

A busca policial pelo grupo criminoso que atacou uma empresa de segurança de valores na cidade de Confresa (MT), no dia 9 de abril, ainda não confirmou as identidades dos 12 suspeitos mortos. A confirmação está a cargo da Polícia Civil de Mato Grosso, mas o JTo conseguiu relacionar os nomes que estão sob o escrutínio dos policiais.

Além do material bancário, os dois alvos atingidos na manhã de segunda-feira levavam consigo uma carteira de bolso, de cor preta, tipo porta cartão e uma cartela usada de um antibiótico comum, o Ciproflonax, entre outros.

Apreensões com o 10º e 11º suspeitos mortos na Operação Canguçu:

1 fuzil marca Spikes Tactical Apoka, FL (USA)

1 fuzil, calibre 5,56 mm, numeração raspada marca Anderson Manufacturins

2 carregadores vazios, para fuzil calibre 5,56 mm

4 munições intactas, calibre 5,56 mm

1 cartão de Banco Nubank em nome de Rafael F. Lima

1 cartão de Banco Itau em nome de Rafael Ferreira Lima

1 cartão Credz Vest Casa em nome de Rita C Santos

1 cartão de banco Original em nome de Gustavo L F Rocha

1 cartão de banco Santander em nome de Gustavo L F Rocha

1 cartão de banco BMG em nome de Gustavo L F Rocha

1 cartão do Magazine Luiza (sem nome relacionado)

1 carteira de bolso, de cor preta, tipo porta cartão

1 carteira de bolso, de cor preta

1 cartela usada de Ciproflonax.

R$ 42 em moeda nacional

US$ 3 dólares americanos

₲ 5 Guaranis (moeda paraguaia)

1 cartão do SUS, em nome de Gustavo Luiz Ferreira da Rocha

1 CNH de São Paulo em nome de Gustavo Luiz Ferreira da Rocha

Veja a lista de possíveis identidades que estão sob investigação para identiicar os suspeitos

Confira a relação de suspeitos levantadas pelo JTo com base em relatos dos policiais da Operação Canguçu e documentação apreendida com os suspeitos, e a data de morte.

A relação que o JTo publica tem como base os documentos encontrados com os suspeitos pelos militares que participaram dos confrontos.

Os documentos consultados estão relacionados por cada militar responsável pelo registro policial e servem como ponto de partida para os investigadores confirmarem a identidade.

Por isso é possível que um nome relacionado inicialmente seja substituído, por ser falso, ou por se tratar mesmo de outra pessoa.

1. Danilo Ricardo Ferreira, 46 anos, 11 de abril (Rafael Ferreira de Lima)

2. Raul Yuri de Jesus Rodrigues, 28 anos, 12 de abril

3. Jose Claudio dos Santos Braz, 37 anos, 18 de abril

4. Eduardo Batista Campos, 32 anos, 18 de abril/ Pedro Eduardo Carbonelli Lins, 32 anos

5. Celio Carlos Monteiro, 62 anos, 18 de abril,

6. Julimar Viana de Deus, 35 anos, 18 de abril

7. Matheus Fernandes Alves, 27 anos, 22 de abril

8. Jonathan Camilo Melo de Sousa, 34 anos, 27 de abril

9. xxxxxxxx, 29 de abril (nenhuma documentação).

10. Rafael Ferreira Lima, (sem idade apontada), 1º de maio

11. Gustavo Luiz Ferreira da Rocha, (sem idade apontada), 1º de maio

12. xxxxxxxx, 1º de maio